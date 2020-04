CEO des weltgrößten Waffenshops „Wir gelten als systemrelevant und unverzichtbar“

Und es gibt einen Bedarf in diesen Zeiten, der es nötig macht, dass diese Geschäfte geöffnet haben?

Ja. Wir haben in den vergangenen fünf Wochen fünfmal so viel verkauft wie gewöhnlich. Wir konnten die Nachfrage gar nicht so schnell bedienen. Wenn du mehr als 500 Schusswaffen an einem Tag verkaufst, ist das viel Papierkram und Arbeit für die Angestellten.