Ceta: Italien sperrt sich gegen EU-Handelsabkommen mit Kanada

MailandDie rechtspopulistische italienische Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung sperrt sich gegen eine Ratifizierung des EU-Handelsabkommens mit Kanada. Das Land werde den Vertrag nicht ratifizieren, kündigte Landwirtschaftsminister Gian Marco Centinaio am Donnerstag in einem Interview der Zeitung „La Stampa“ an.