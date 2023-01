Challenger 2 Großbritannien will Kampfpanzer an Ukraine abgeben

14. Januar 2023 | Quelle: dpa

Eine Explosion ereignet sich in der Nähe eines Kampfpanzers vom Typ Challenger 2. Bild: Bild: dpa

Großbritannien will der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zur Abwehr des russischen Angriffskriegs zur Verfügung stellen. Das sagte der britische Premierminister Rishi Sunak in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wie der britische Regierungssitz Downing Street in London mitteilte.