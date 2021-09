Chance für Frauen und Minderheiten Biden ordnet die Fed-Spitze neu

Doch wird Powell für seine Führungskraft in der Corona-Krise von vielen Ökonomen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Er hat zudem ausgezeichnete Drähte in die Politik und genießt parteiübergreifenden Rückhalt im Kongress. Auch Yellen, die inzwischen unter Biden Finanzministerin ist, steht Medienberichten zufolge hinter Powell. Biden könnte daher auch mit Blick auf die hauchdünne Mehrheit im Senat, der die Fed-Personalie bestätigen muss, dazu neigen, dem 68-Jährigen eine zweite Amtszeit zu gewähren. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass sich viele Investoren auf dessen Bestätigung eingestellt haben. Eine überraschende Neubesetzung könnte Unsicherheit an den Finanzmärkten schüren, zumal die Fed derzeit den schrittweisen Ausstieg aus der im Pandemiejahr 2020 eingeführten Krisenpolitik vorbereitet.