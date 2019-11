Charles Michel Neuer EU-Ratschef: Europa soll Weltmeister der grünen Ökonomie sein

Der neue EU-Ratspräsident Charles Michel fordert Tempo beim ökologischen Umbau der europäischen Wirtschaft. „Ich will, dass Europa Weltmeister der grünen Ökonomie wird mit Jobs, Innovation und einer hohen Lebensqualität“, sagte der belgische Liberale am Freitag bei der Amtsübernahme vom scheidenden Ratschef Donald Tusk. „Junge Menschen haben an unser Gewissen appelliert. Wir müssen uns dieser Aufgabe stellen.“