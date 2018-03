Chef der deutschen Wirtschaftsweisen: Christoph Schmidt ruft Europa zu mehr Unabhängigkeit von den USA auf

In einem Handelskrieg würden alle verlieren. Die gesteigerte internationale Arbeitsteilung der vergangenen Jahrzehnte habe für alle Beteiligten große Wohlfahrtsgewinne gebracht. „Man sollte nicht in die Falle tappen, sich über die grobe Rhetorik und die plumpen Argumente des US-Präsidenten so aufzuregen, dass die eigene markige Wortwahl dann wieder nur die Eskalation zulässt.“