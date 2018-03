Chemiewaffeneinsätze: Macron droht Syrien erneut mit Angriff

Paris, New YorkFrankreich droht weiter mit Luftangriffen in Syrien, falls es gesicherte Beweise für den Einsatz von Chemiewaffen gegen Zivilisten in dem Bürgerkriegsland gibt. „Frankreich wird angreifen“, sagte Macron am Dienstag vor Journalisten. „Sobald der Beweis erbracht ist, werde ich tun, was ich gesagt habe.“