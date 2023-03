Chilenischer Energieminister verspricht Deutschland kann bei der Energieversorgung auf Chile zählen

Als Regierung glauben wir, dass grüner Wasserstoff zudem eine Gelegenheit für die Entwicklung neuer Industrien darstellt, die sich an einer wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung orientieren, die lokale Wertschöpfung, höheren Lebensstandard und menschenwürdige Beschäftigung im Einklang mit der Umwelt erlauben. So sind zum Beispiel am Bau und an dem Projekt Haru Oni, das mit deutschem Kapital kürzlich in der Region Magallanes in Betrieb genommen wurde, 250 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beteiligt, von denen ein Großteil aus der Region stammt. Das Beispiel sollte Schule machen.