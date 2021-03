China Ausländische Journalisten klagen über Arbeitsbedingungen in China

China geht nach einer Umfrage immer schärfer gegen die Arbeit ausländischer Journalisten vor. In einer alljährlichen Befragung, deren Ergebnisse der Club der Auslandskorrespondenten (FCCC) am Montag in Peking vorlegte, gab das dritte Jahr in Folge kein einziger China-Korrespondent an, dass sich seine Arbeitsbedingungen verbessert hätten. Im Gegenteil: Die chinesischen Behörden hätten ihre Bemühungen, die Arbeit ausländischer Reporter zu vereiteln, „dramatisch verstärkt“.