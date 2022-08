China-Beziehung: Delegation des US-Kongresses besucht Taiwan

Kurz nach dem umstrittenen Taiwan-Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist eine weitere amerikanische Delegation in die Insel-Republik gereist. Mitglieder des US-Kongresses trafen am Sonntag in der Hauptstadt Taipeh ein und wurden dort am Montag von Präsident Tsai Ing-wen erwartet, wie die Vertretung der USA in Taiwan und das taiwanische Präsidialamt mitteilten. Die Visite sei Teil einer Reise in die indo-pazifische Region heißt es in der Stellungnahme der Vertretung, die die Aufgaben einer Botschaft wahrnimmt. Es werde bei Treffen mit Politikern Taiwans unter anderem um die Beziehungen zwischen beiden Republiken und globale Lieferketten gehen.