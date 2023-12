China „Bitterkeit essen“: Was diese zwei Worte über Chinas Wirtschaft lehren

Xis Antwort darauf, die er zuletzt mehrfach in Reden verwendete, lautet „chi ku“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Bitterkeit essen“. Der Begriff ist tief in der chinesischen Kultur und Geschichte verankert. Er bezieht sich auf die Fähigkeit und Bereitschaft, Entbehrungen oder Herausforderungen zu ertragen und zu überwinden. In der Politik wird dieser Ausdruck genutzt, um die Notwendigkeit von harten Maßnahmen zu unterstreichen, die im Interesse langfristiger Ziele ergriffen werden.