Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: Seit die chinesischen Firmen um ihre eigene Technologie fürchten, werden die Gesetze stärker durchgesetzt. Aber bei den Kerntechnologien, bei denen China immer noch hinterher hängt, ist der Schutz weiterhin gering. „Bei den Automobilzulieferern sind vier von fünf Produkten Kopien“, sagt D’Andrea. Ähnlich sehe es in Branchen wie der Luftfahrt und der Pharmazie aus, in denen China gegenüber vielen europäischen Firmen noch einen technologischen Rückstand sieht. 30 Prozent der Befragten geben dort an, „signifikante Verluste“ durch den Diebstahl geistigen Eigentums in China erlitten zu haben. 43 Prozent sprechen sogar von einer gezielten, „zunehmenden Diskriminierung“ durch die Initiative, die in zehn Sektoren chinesische Player entwickeln und stärken soll. In acht von 14 Industrien gaben über die Hälfte der Befragten an, unfair behandelt worden zu sein.