China Development Forum China – meine enttäuschte Liebe

Zhu praktizierte, was er predigte. Auf meinem ersten CDF 2001 – einer viel kleineren und intimeren Versammlung – hielt ich mittags ein Grundsatzreferat über den Zustand der Weltwirtschaft. Ich argumentierte, dass nach dem Dotcom-Boom nun ein Abschwung bevorstehe. Fred Bergsten, der Gründungsdirektor des Peterson Institute for International Economics, stellte diese These in der anschließenden Diskussion in Frage. Auf der Abschlusssitzung des CDF unterbrach dann Zhu den Chairman von HSBC, John Bond, bei dessen Zusammenfassung der dreitätigen Veranstaltung – und forderte stattdessen mich und Bergsten auf, unsere Ansichten noch einmal zu präsentieren. Zhu war mehr an dieser Debatte interessiert als an Bonds Kommentar.