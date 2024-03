China Development Forum Konzernchefs treffen sich in Peking: Klassenfahrt ins Ungewisse

Für westliche CEOs ist die Klassenfahrt nach China noch wichtiger als sonst. In den Jahren der Corona-Pandemie gab es kaum Gelegenheit zum Austausch mit der chinesischen Führung. Erst im vergangenen Jahr nahm das Forum langsam wieder Fahrt auf. Und mit Li Qiang war gerade ein neuer Ministerpräsident an die Macht gekommen. Er musste seinen Kurs erst noch finden. Staatspräsident Xi Jinping hält zwar die Zügel fest in der Hand. Doch traditionell ist die Wirtschaft das Ressort des Premiers. Sein Wort hat also Gewicht.