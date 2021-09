China Evergrande Krise wiederholt sich nicht

Doch Warnungen vor einer neuen Lehman-Krise gehören ins Reich der Märchen. Eine Ansteckungsgefahr für das globale Finanzsystem besteht kaum. Evergrande hat sich vor allem bei heimischen Staatsbanken verschuldet, die sich nun mit neuen Krediten zurückhalten, weil Peking im heiß gelaufenen Immobiliensektor aufräumen will. Die Regierung weiß jedoch auch, dass sie einen Giganten wie Evergrande nicht einfach ausbluten lassen kann. Das wahrscheinlichste Szenario: Die politische Führung wird in irgendeiner Form einspringen. Dann folgt eine langwierige Restrukturierung.



Mehr zum Thema: Xu Jiayin, der Chef von Evergrande, war vor vier Jahren der reichste Mann Chinas. Doch wegen Fehlinvestitionen und hoher Schulden gerät sein Immobilienkonzern in die Defensive. Die Anleger verlieren das Vertrauen, in der Zentrale kommt es zu Tumulten.