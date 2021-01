China-Experte und Rechtsanwalt Patrick Heid „In China lebt man mit einer gewissen Machtfülle gefährlich“

Ist die Entscheidung für das Abkommen so kurz vor dem Start der US-Präsidentschaft von Joe Biden auch ein Zeichen dafür, dass das Verhältnis zwischen China und den USA unter ihm nicht besser werden wird?

Das kann als ein Versuch von Xi Jinping gesehen werden, so kurz vor der Übergabe ein Zeichen an die USA zu senden, dass man mit der EU zusammenrücken will. Wirklich ändern wird sich das Verhältnis zwischen China und den USA unter Biden nicht, dafür ist die geopolitische Rivalität zwischen beiden Länder bereits zu groß. Donald Trump war für China allerdings lange Zeit ein besonderer Glücksfall. Trump hat sich in vielen Bereichen so dilettantisch verhalten, dass die Chinesen die moralische Deutungshoheit gewinnen konnten. Das ist in China eher selten, da das Land normalerweise als der Bösewicht angesehen wird. Jetzt waren sie diejenigen, die sich zu Multilateralismus, der Welthandelsorganisation, Partnerschaften und Allianzen bekennen konnten. Dazu hat Trump China den Gefallen getan, sich mit anderen Staaten nicht mehr abzusprechen. Denn was China am meisten fürchtet, ist die westliche Allianz.