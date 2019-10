China feiert 70. Geburtstag Die nächste Stufe der Marktwirtschaft wird schwieriger

Gemessen am Wohlstandsgewinn der Menschen hätte dieser Stichtag eine noch weitaus größere Party verdient gehabt als die Feierlichkeiten heute zum Gründungstag. Dass China in Rekordzeit zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen ist und in einigen Jahren die USA als Land mit dem größten Bruttoinlandsprodukt ablösen wird, haben die Chinesen vor allem Deng und seinen Mitstreitern zu verdanken – und nicht Staatsgründer Mao Zedong.