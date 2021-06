China Gegen das Geburtendilemma hilft auch keine Drei-Kind-Politik

Doch längst fragen sich Ökonomen, wer in einer so rapide alternden Gesellschaft wie in China, in der es in Rekordzeit immer weniger arbeitsfähige Menschen geben wird, die Renten für die Alten finanzieren soll. Bereits 2019 warnte eine Studie der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, dass dem staatlichen Pensionsfonds bei anhaltender Geburtenknappheit im Jahr 2035 das Geld ausgehen könnte. Die Angst geht um, dass China alt wird, bevor es Wohlstand erreicht.



