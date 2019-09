China: Gerüchte um Carrie Lam – Will Hongkongs Regierungschefin zurücktreten?

Die regierungskritischen Proteste halten seit drei Monaten an. Sie entzündeten sich an einem Gesetzesentwurf, der Auslieferungen an Festland-China ermöglicht hätte. Lam sagte am Dienstag, die Formel „ein China, zwei Systeme“ würde weiter gelten. Sie bezieht sich darauf, dass in Hongkong mehr bürgerliche Freiheiten bestehen als in Festland-China.