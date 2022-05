China in der Krise Die drei großen Fehler des Xi Jinping

Bei Null-Covid dürfte von einer Lockerung schon aus medizinischer Sicht weitgehend abgeraten sein. Chinesische Forscher errechneten zuletzt laut der Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ 1,5 Millionen Tote, wenn alle Maßnahmen aufgehoben würden. So hatten sich viele Menschen auf die Wirksamkeit von Xis Null-Covid-Strategie verlassen, auf eine Impfung verzichtet. Hinzu kommt eine verbreitete Impfskepsis in der älteren Bevölkerung, die lieber auf traditionelle chinesische Medizin setzt.

Der Frust in der Bevölkerung wächst derweil massiv, vor allem in von Ausbrüchen betroffenen Städten. „Die Frage ist, wandelt sich dieser Frust in Systemkritik oder gar Unzufriedenheit mit Xi“, sagt Forscher Grünberg, „oder gelingt es der Zentralregierung, lokale Politiker und Behörden zu Sündenböcken zu machen.“ Der Glaube jedenfalls in die staatliche Überwachung und das öffentliche Servicesystem sei langfristig geschädigt. Ein wirklich akutes Problem dürfte das für Xi aber nicht sein. „China hat enorme und effektive repressive Instrumente aufgebaut, sodass eine unzufriedene Bevölkerung nicht genug ist, um einen echten Wandel auszulösen“, so der Wissenschaftler.