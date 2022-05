China in der Krise Die drei großen Fehler des Xi Jinping

Fakt ist, die vergangenen Monate waren keine guten für Xi Jinping. Mit seiner Coronapolitik hat er sich klar verkalkuliert. Inzwischen ist offensichtlich, dass er mit seiner Null-Covid-Strategie das Land nicht aus der pandemischen in die endemische Phase führen kann, auf die die restliche Welt gerade zusteuert. „Das sind Politikfehler, die ihm auch in China klar angerechnet werden“, sagt Nis Grünberg, der am Mercator Institute for China Studies in Berlin Beziehungen zwischen dem chinesischen Staat und der Kommunistischen Partei sowie Chinas Elitenpolitik erforscht. Xi sei offenbar überzeugt gewesen, China werde gegenüber dem Westen als Sieger aus der Pandemie hervorgehen. Dann kam die leicht übertragbare Variante Omikron.