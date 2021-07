China Kampfansage aus Peking: Die Wall Street soll für Chinas Unternehmen tabu sein

Ein wesentlicher Vorteil für chinesische Firmen bei einem Listing in den USA: Das Geld, das sie aus dem Verkauf ihrer Aktien erzielen, befindet sich im Ausland und unterliegt damit nicht den strengen chinesischen Kapitalkontrollen, die es schwer machen, größere Beträge aus dem Land zu bringen. Auch für internationale Tech-Investoren ist es deutlich einfacher und mit weniger Risiken verbunden, in chinesische Firmen außerhalb Chinas zu investieren.



Schon bislang war es Chinas Internet-Firmen eigentlich verboten, im Ausland an die Börse zu gehen. Doch die Unternehmen bedienten sich eines Tricks, um es dennoch an die New Yorker Börse zu schaffen. Sie brachten nicht ihre eigentlichen Firmen an die Börse, sondern gründeten Beteiligungsgesellschaften in Steuerparadiesen wie den Cayman Islands oder den British Virgin Islands, an die sie ihre Gewinne transferierten. Peking drückte dabei stets mindestens ein Auge zu.