China-Kurs Scholz hat Chinas Präsident Xi Fortsetzung von Merkels Kurs signalisiert

Olaf Scholz (SPD) hat, noch bevor er zum Bundeskanzler gewählt ist, Chinas Präsident Xi Jinping die Fortsetzung des pragmatischen Kurses seiner Vorgängerin Angela Merkel signalisiert. „Der EU-Ratspräsident Charles Michel hat Xi im Auftrag von Scholz die Botschaft überbracht, dass er die China-Politik Merkels beibehalten will“, sagte ein EU-Diplomat der WirtschaftsWoche. Diplomatenkreise aus Berlin bestätigen dies. Bei dem Telefonat, das bereits im Oktober stattfand, ließ Scholz auch seine Unterstützung für das umstrittene EU-Investitionsabkommen mit China (CAI) ausrichten. Seine beiden China-kritischen Koalitionspartner Grüne und FDP, werde er in Schach halten, so die Nachricht an Xi.