China: Papier: Bundeswirtschaftsministerium will Regeln für China-Geschäft verschärfen

Das Wirtschaftsministerium plant umfangreiche Auflagen für deutsche Firmen im China-Geschäft und den Ausschluss von Anbietern aus autoritären Staaten von der kritischen Infrastruktur. In einem als vertraulich eingestuften 104-seitigen Papier des Wirtschaftsministeriums, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, wird zudem die bisherige Unterstützung der Bundesregierung für deutsche Firmen in China infrage gestellt. In den „Internen chinapolitischen Leitlinien“ vom 24. November wird eine deutliche Reduzierung der Abhängigkeiten von China gefordert. Zumindest eine völlige Entkoppelung vom größten deutschen Handelspartner wird aber abgelehnt.