China: Präsident Xi plant wohl ersten Amtsbesuch in Nordkorea

ShanghaiChinas Präsident Xi Jinping wird einer Zeitung zufolge im kommenden Monat seinen ersten Amtsbesuch in Nordkorea absolvieren. Das Treffen mit Machthaber Kim Jong Un sei anlässlich der Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Nordkoreas geplant, berichtete die „Straits Times“ mit Sitz in Singapur am Samstag ohne Angabe einer Quelle. Es sei der erste Besuch eines chinesischen Präsidenten seit 13 Jahren.