China Qin Gang: Ein Verschwundener von vielen

So erging es auch Fang Bin. Nach drei Jahren Haft wurde der chinesische Blogger im Mai freigelassen. Er hatte nie ein Verbrechen begangen. Der Bürgerjournalist war im festgenommen worden, nachdem er Videos von Leichensäcken und überfüllten Krankenhäusern in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ins Internet gestellt hatte. Damit war er einer der ersten, der über die katastrophalen Zustände in der Stadt kurz nach Ausbruch der Pandemie berichtete. Seine dramatischen Videos vermittelten der Welt einen ersten Eindruck von der Schwere der Viruserkrankung.