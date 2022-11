China-Reise Die verrückte China-Quarantäne, die Olaf Scholz erspart bleibt

Allein für den Weg über die Grenze brauche ich schon drei Corona-Tests. Den ersten innerhalb von 24 Stunden vor meiner Abreise, den nächsten direkt an der Grenze auf der Hongkonger Seite. Und dann wieder einen 50 Meter weiter auf der chinesischen Seite. Wegen der Testerei gehen locker fünf Stunden drauf, bis ich die Grenze endlich überqueren kann.



Vor der Pandemie gab es einen Schnellzug, mit dem man von Hongkong nach Shenzhen auf der anderen Seite in rund 15 Minuten gelangen konnte. Zehntausende Menschen pendelten täglich zwischen beiden Städten. Doch diese Zeiten sind vorbei. Wer jetzt rüber will, muss erstmal eine Lotterie gewinnen. Die 1500 Quarantäne-Plätze, die täglich in Shenzhen zur Verfügung stehen, werden verlost. Tage warte ich in Hongkong, bis ich mir endlich einen Platz sichern kann.