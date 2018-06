China-Reise: Putin und Xi beraten über engere Zusammenarbeit

Vor seiner Abreise nach China hatte der Ruhani die Alleingänge von Trump als ein „gefährliches Spiel“ bezeichnet, das nicht ignoriert werden sollte. „Die unilaterale Politik der USA“ schwäche „das Vertrauen in die international anerkannten Abkommen und in Diplomatie allgemein“, sagte Ruhani am Freitag. Die Weltgemeinschaft sollte daher etwas unternehmen, forderte der iranische Präsident. Der Glaube an Diplomatie als Mittel für die Beilegung regionaler und globaler Differenzen dürfe nicht verloren gehen. Er werde daher das Thema in Qingdao auch mit seinen chinesischen und russischen Amtskollegen erneut ansprechen.