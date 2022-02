China, Russland und die Ukraine Eine Freundschaft mit Grenzen

Doch mehrfach hat China nun auch angedeutet, dass es mit dem militärischen Vorgehen Russlands alles andere als einverstanden ist. Am bisher deutlichsten äußerte sich dazu am Freitag der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun: „China ist zutiefst besorgt über die jüngsten Entwicklungen der Lage in der Ukraine. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, den wir nicht sehen wollen“, sagte der Botschafter bei einer Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat. „Wir glauben, dass die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten respektiert und die Ziele und Prinzipien der UN-Charta allesamt gewahrt werden sollten“, so Zhang Jun weiter. Man unterstütze Verhandlungen Russlands und der Ukraine bei der Lösung des Konflikts.