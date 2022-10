China: Seltener Protest in Peking vor kommunistischem Parteitag

In China ist es wenige Tage vor dem Parteitag der regierenden Kommunisten zu einer seltenen Protestaktion in Peking gekommen. Auf einer Straßenüberführung in der Hauptstadt waren Protest-Transparente zu sehen, die von Behördenvertretern entfernt wurden, wie aus zahlreichen Bildern und Videos hervorging, die am Donnerstag in den sozialen Medien verbreitet wurden.