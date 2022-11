China „Sicherheitslage sei zunehmend instabil und ungewiss“ – Xi kündigt Aufrüstung Chinas an

Gerade die Wahrscheinlichkeit eines direkten Konflikts mit China werde noch immer unterschätzt, erklärte Sarah Kirchberger, Leiterin der Abteilung für Strategische Entwicklung in Asien-Pazifik an der Universität Kiel. in einer aktuellen Analyse. Das liege zum einen an der vermeintlichen militärischen Überlegenheit der USA, zum anderen an der nuklearen Bewaffnung beider Staaten. „Solche Einschätzungen sind deutlich zu optimistisch“, schreibt Kirchberger.