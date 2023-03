China: Taiwan will Provokationen Chinas wegen möglichem US-Besuch nicht dulden

McCarthy will sich Insidern zufolge in den kommenden Wochen mit Tsai in den USA treffen. Dieser Schritt könnte die erwartete, aber politisch heikle Reise des Republikaners nach Taiwan zunächst ersetzen. Chiu sagte, er habe keine Kenntnis von einem geplanten Treffen zwischen Tsai und McCarthy. Das taiwanesische Außenministerium erklärte, es werde zu gegebener Zeit eine Ankündigung über etwaige Auslandsreisen der Präsidentin machen, habe aber vorerst nichts anzukündigen. Auch McCarthy hat ein Treffen mit Tsai nicht bestätigt.