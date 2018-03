China und Deutschland „Aus Partnerschaft ist Wettbewerb geworden“

Sind die Sorgen um einen Ausverkauf des High-Tech-Standorts Deutschland an China berechtigt?

Ich halte die Angst streckenweise für überzogen. Eine reine Beteiligung aus China an einem Unternehmen in Deutschland ist ja noch kein Abzug von Technologie. Wenn jemand 100 Prozent an einer Firma übernimmt, sieht das natürlich anders aus. Dann kann der Käufer machen was er will und eben auch entscheiden, wohin die Technologie fließt. Aber: Eine kleine Beteiligung kann immer auch erhöht werden. Ein wachsames Auge ist deshalb durchaus angebracht.