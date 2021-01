China und die USA Biden kriegt es mit dem selbstbewusstesten China aller Zeiten zu tun

Während die neue US-Administration in den kommenden Monaten mit Problemen im eigenen Land alle Hände voll zu tun haben wird, kann sich die Führung in Peking nach der in China so gut wie überwundenen Coronapandemie schon längst wieder auf Themen konzentrieren, die über die eigene Landesgrenze hinausgehen. Die Beziehungen zu den USA haben dabei nach wie vor eine hohe Priorität.



Schon jetzt, so heißt es in unbestätigten Berichten, wird in Peking ein Team zusammengestellt, das mit Bidens Leuten so schnell es geht Verhandlungen aufnehmen soll. So erinnerte kurz vor Bidens Amtseinführung auch die parteinahe „Global Times“ die Amerikaner daran, was auf dem Spiel steht: „Die Beziehungen zwischen den USA und China können sich keine weiteren vier Jahre Außenpolitik im Trump-Stil mehr leisten. Es ist Zeit für die Biden-Regierung, den Kurs zu ändern“, so ein Kommentar der Zeitung. Ein guter Anfang wäre es für Biden, die Rhetorik zu ändern. Unter Trump habe man „Gesicht verloren“.