China und die USA sind sich einig, dass vor der nächsten internationalen Klimakonferenz Ende des Jahres in Glasgow Zusagen zur Bekämpfung des Klimawandels verstärkt werden sollten. Dies teilte das chinesische Umweltministerium nach einem Treffen zwischen dem chinesischen Klimabeauftragten Xie Zhenhua und seinem US-Kollegen John Kerry in Shanghai am Donnerstag und Freitag mit.