China und USA Biden: Wettbewerb mit China darf nicht in Konflikt ausarten

- Klima: Biden hatte das Fernbleiben Xis beim Klimagipfel in Glasgow vor wenigen Tagen als „großen Fehler“ kritisiert. Überraschend kündigten die USA und China als weltgrößte Verursacher von fossilen CO2-Emissionen dann aber an, ihre Zusammenarbeit beim Kampf gegen den Klimawandel auszubauen. „Die USA und China haben keinen Mangel an Differenzen“, sagte der US-Klimaschutzbeauftragte John Kerry. „Aber beim Klima ist das der einzige Weg, diese Aufgabe zu bewältigen.“



