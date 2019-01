China und USA Was die Handelsgespräche so schwierig macht

US-Präsident Trump wiederum scheint im Vorgehen gegen Huawei vor allem einen weiteren Trumpf zu sehen, den er in den Handelsgesprächen ausspielen könnte. So deutete er bereits an, sich womöglich in den Fall einzuschalten, sollte ein Abkommen geschlossen werden. Doch ob diese Taktik aufgeht, ist derzeit jedoch schwer abzusehen. Schließlich hat man auch in Peking durchaus wahrgenommen, wie der jüngste Regierungsstillstand dem Präsidenten zugesetzt hat. Sein Image als genialer Verhandler hat durch seine Niederlage gegen Nancy Pelosi deutlich gelitten.



Trotzdem bemühen sich Trumps Leute, die Gespräche in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Zumindest teilweise. Es habe bereits „beträchtliche Bewegungen“ gegeben, lobte etwa Finanzminister Steven Mnuchin. Andere sind vorsichtiger. Man liege noch „Meilen und Meilen“ auseinander, so Handelsminister Wilbur Ross. Auch Verhandlungsführer Lighthizer soll, was die strukturellen Fragen angeht, noch alles andere als optimistisch sein.