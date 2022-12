China: US-Finanzministerin Yellen freut sich auf „intensivere Interaktionen“ mit China

US-Finanzministerin Janet Yellen freut sich auf intensivere Interaktionen mit China. „Ich habe keine konkreten Pläne für einen Besuch in China, aber ich bin offen dafür und freue mich auf intensivere Interaktionen als die, die wir in den letzten ein oder zwei Jahren hatten“, sagte Yellen am Donnerstag vor Journalisten in Texas.