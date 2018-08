China - USA: Trotz Handelsstreits – China will Wachstumsziel erreichen

PekingChina hält trotz des Handelsstreits mit den USA an seinem Ziel fest, in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund 6,5 Prozent zu erreichen. Die Konjunkturdaten für den Zeitraum von Januar bis Juli zeigten, dass der Handelsstreit bislang einen begrenzten Einfluss auf die Wirtschaft der Volksrepublik habe, sagte der Sprecher der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Cong Liang, am Mittwoch.