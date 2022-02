China: USA wollen Engagement im indopazifischen Raum verstärken

Demnach wollen die USA Allianzen modernisieren, neue Partnerschaften stärken und in regionale Organisationen investieren, um den wachsenden Einfluss Chinas in der Region einzudämmen. „Die Volksrepublik China kombiniert ihre wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht, um eine Einfluss im indopazifischen Raum zu erlangen und das einflussreichste Land der Welt zu werden“, heißt es in der Erklärung.