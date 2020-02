Etwa die Hälfte des zweistöckigen, 60.000 Quadratmeter großen Gebäudes besteht aus Isolationsstationen, schrieb die Regierungszeitung „Yangtze Daily“. Es gibt demnach 30 Intensivstationen. Ärzte können per direkter Videoschalte mit Experten in einem Krankenhaus in Peking kommunizieren.

Bild: imago images