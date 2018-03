Chinas Außenpolitik: Wie Peking mit Geschenken sein Bild in der Welt formt

Nun könnte man die Statue in Trier für eine Lappalie halten, eine Provinzposse, die nicht übermäßige Beachtung verdient. Doch damit täte man den Chinesen Unrecht: Der Vorgang ist Teil einer ganz neuen Außenpolitik des Riesenreichs von Xi Jinping, der sich dieser Tage zum ewigen Präsidenten küren ließ. Nach Jahren der Zurückhaltung und des freundschaftlichen Dialogs, will die Volksrepublik endlich die Führungsrolle übernehmen, die ihr – so sieht Xi das – aufgrund ihrer ökonomischen und geopolitischen Kraft seit langem zusteht. Xi will Chinas Einfluss in der Welt ausbauen. Dafür finanziert das Land längst nicht mehr nur Infrastrukturprojekte in Osteuropa und Afrika. Es nutzt vermeintliche Geschenke wie in Trier, kauft sich an deutschen Universitäten ein, setzt Verlage unter Druck und akquiriert eine Armee im Ausland, die seine Mission im Ausland umsetzen soll. Wer nicht mitzieht, wird unter Druck gesetzt und mundtot gemacht. Auch in Deutschland.