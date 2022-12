Chinas Coronaregime In China drohen jetzt eine Million Corona-Tote

Die Angaben der offiziellen Statistik, wonach es bisher kaum Tote gibt, passen nicht mit einer Recherche der Financial Times zusammen, die in Peking mit Bestattern und Betreibern von Krematorien gesprochen hat. Sie gaben an, dass bei ihnen täglich neue Corona-Tote ankommen. Auch in Krankenhäusern, die auf die Behandlung von Corona-Fällen spezialisiert sind, wurden demnach bereits viele Leichensäcke gesichtet. In sozialen Medien betrauern Nutzer ihre Familienmitglieder, die an Covid gestorben sind.