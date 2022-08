Chinas Drohungen Der hohe Preis für eine Invasion in Taiwan

Selbst wenn Peking eine friedliche Wiedervereinigung ausschließt, sind die Risiken, die mit einer Invasion einhergehen würden, sehr hoch. Es gibt keine Garantie für einen Erfolg Chinas, wenn es in Taiwan einmarschiert, auch nicht ohne direktes Eingreifen der USA. Seit der gescheiterten Invasion Vietnams im Jahr 1979 hat China keinen richtigen Krieg mehr geführt; obwohl es stark in sein Militär investiert hat, hatte es keine Gelegenheit, seine Doktrin oder Technologien zu testen.



Lesen Sie auch: So gut ist Chinas Militär wirklich



Trotz der chinesischen Behauptungen, dass eine Invasion schnell und einfach wäre, würde es sich um einen amphibischen Angriff ungekannten Ausmaßes gegen einen taiwanesischen Gegner handeln, der sich seit Jahrzehnten auf dieses Szenario vorbereitet hat – auch wenn er mit eigenen Problemen des Kampfgeists und der Logistik zu kämpfen hat.