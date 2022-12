Chinas Drohungen gegen Taiwan „Kann sein, dass der Krieg schon morgen beginnt“

Was diplomatisch heißt: Deutschland hat Interesse an TSMC, aber TSMC nicht an Deutschland?

Robert Habecks Staatssekretärin Franziska Brantner war kürzlich in Taiwan und auch bei TSMC zu Besuch, Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat in Deutschland unseren Wissenschafts- und Technologieminister getroffen. Da geht es unter anderem auch um Kooperation in diesem Bereich. Klar ist, dass alle Seiten die Partnerschaften vertiefen wollen, was sich auch in unserem gemeinsamen Deutsch-Taiwanischen Joint Business Council ausdrückt.