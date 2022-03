Chinas Konjunktur: Gewinnwachstum der chinesischen Industrie beschleunigt sich

Expotweltmeister China stehen allerdings wegen der Corona-Ausbrüche und den Folgen des russischen Einmarsches in die Ukraine schwierige Zeiten bevor. "Wir gehen davon aus, dass der Covid-Ausbruch in mehreren Provinzen die Gewinne der Industrie in naher Zukunft belasten wird", erklärten die Analysten der US-Bank Goldman Sachs. Sie gehen davon aus, dass Regierung und Notenbank Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur ergreifen werden. So kann der Krieg in der Ukraine internationale Lieferketten stören und die Rohstoff- und Energiepreise weiter nach oben treiben, was die Gewinne chinesischer Unternehmen belasten dürfte.