Chinas neue Seidenstraße Kambodscha, Paradebeispiel für ein Land unter Chinas Einfluss

Das Pekinger Staatsunternehmen ist in vielen Ländern aktiv, von Bahnstrecken und Häfen in Afrika bis zu Brücken in Europa. Kambodscha ist für die ambitionierte chinesische sogenannte Initiative Neue Seidenstraße von hoher geostrategischer Bedeutung, verkürzt sich doch von hier der Lieferweg für Waren nach Norden, ergänzt durch neue Verkehrswege im benachbarten Laos direkt ins Reich der Mitte. An Orten wie dieser Großbaustelle wird deutlich, wie viel Geld in die „Belt and Road Initiative“ des chinesischen Staatschefs Xi Jinping fließt. Vor allem zeigt sich hier, mit welchem Nachdruck an vielen Schauplätzen der Welt Fakten geschaffen werden – bis hin zum Duisburger Hafen, wo derzeit mit chinesischer Beteiligung ein riesiges Bahnterminal errichtet wird, als europäische Drehscheibe für den Schienentransport Richtung Fernost.



Die Straße kurz vor dem Golf von Thailand wird von einem noch viel größeren Bauvorhaben gekreuzt: Auf einem erhöhten Damm lässt dasselbe chinesische Unternehmen die erste Autobahn des Landes entstehen, die von der Hauptstadt Phnom Penh bis an die Küste führt. Der Rohbau ist fertig, die künftigen Mautgebühren werden nach China fließen. In den staatsnahen Medien Kambodschas wird der künftige „Expressway“ als ein Paradebeispiel der milliardenschweren Infrastrukturhilfe zur Stärkung der Beziehungen zwischen beiden Ländern bejubelt.