Chinas Präsident in Moskau „Xi und Putin wollen Imperien schaffen“

Das klingt allerdings nicht danach, als könnte China als Vermittler im Krieg in der Ukraine auftreten. Wird Xi also nicht die Friedenstaube sein, als die er sich mit seinem 12-Punkte-Plan angeblich anbietet?

Nein, Xi kommt sicher nicht als Friedenstaube angeflattert. Er selbst spricht ja auch gar nicht von einer Friedensinitiative. Wäre Peking daran ernsthaft interessiert, hätte es sich jüngst mit dem ganzen Gewicht einer Weltmacht in die Verhandlungen in der UN-Generalversammlung über die schließlich von 141 Staaten verabschiedete Resolution einbringen können. An derart mühsamer Vermittlungsarbeit zeigte Peking sich aber nicht interessiert. Stattdessen präsentierte es am Ende der Woche ein eigenes Positionspapier. Das soll zeigen: Wir sind hier, wir wollen mitspielen – aber wird ordnen uns sicher nicht den Regularien einer Generalversammlung unter.