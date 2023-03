Chinas Präsident Zwei Tassen Tee für Xi Jinping - eine Tasse für die anderen

10. März 2023 | Quelle: dpa

Zwei Tassen für Xi Jinping bei einer Sitzung des Nationalen Volkskongresses. Aber wieso? Bild: Bild: dpa

Chinas Präsident Xi Jinping ist vom Volkskongress in Peking einstimmig für eine dritte Amtszeit bestätigt worden - so wie erwartet. Bei der genau choreografierten Zeremonie fiel allerdings ein Detail auf, das schon bei der Eröffnung der Sitzung am Sonntag für Fragezeichen gesorgt hatte: Allein auf dem Platz des 69-Jährigen standen zwei vorbereitete Tassen mit weißem Tee. Die anderen Mitglieder der Führungsriege mussten sich mit jeweils einer einzigen Tasse begnügen.