Chinas Sozialkreditsystem Für Unternehmen geht es um „Leben oder Tod“

Wuttke sieht nun erneut den Zeitpunkt gekommen, die Alarmglocken zu läuten. Eine Woche, bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach China reist, hat seine Handelskammer ein neues Positionspapier herausgebracht. Das Thema dieses Mal: Chinas umstrittenes Sozialkreditsystem. „Wir sind hier alle vom Hocker gefallen“, berichtet Wuttke über den Moment, als er und sein Team sich von Experten im Detail über die Pläne der chinesischen Regierung aufklären ließen. Ein „radikaler Wandel“ sei in Sicht, heißt es nun in dem am Mittwoch vorgestellten Positionspapier der EU-Kammer. Demnach sei es „zutiefst besorgniserregend“, in welch geringem Ausmaß Firmen für die anstehenden Veränderungen in China vorgesorgt

hätten. Das Sozialkreditsystem zur Bewertung und Kontrolle von Firmen könne dabei „Leben oder Tod für einzelne Unternehmen“ bedeuten.